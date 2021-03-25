إعمار مصر تتوقع استثمارات تصل إلى 37.8 مليار جنيه بمشروع الشيخ زايد

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رنا ممدوح _ وقعت شركة إعمار مصر للتنمية عقد تخصيص 500 فدان في مدينة الشيخ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها تعتزم إقامة مشروع سكني متكامل، متوقعه أن يصل حجم الإستثمارات في هذا المشروع إلى 37.8 مليار جنيه.
الجدير بالذكر، أن شركة إعمار مصر للتنمية، حققت صافي أرباح مجمعة خلال عام 2020 بمبلغ 1.678.408 مليار جنيه، مقابل 1.739.273 مليار جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وسجلت الإيرادات، مبلغ 4.683.508 مليار جنيه، بالفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.674.702 مليار جنيه بالفترة المناظرة.
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