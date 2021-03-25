أوراسكوم كونستراكشون تحقق 97.1 مليون دولار أرباح مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي صافي أرباح مجمعة بقيمة 97.1 مليون دولار بالعام الماضي، مقابل 131.1 مليون جنيه بالعام المقارن 2019، مسجله انخفاضا بنسبة 25.9%.

بينما صعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 5.9%، لتصل إلى 3.371.1 مليار دولار بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 3.184 مليار دولار بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 322.8 مليون دولار مقابل 363.5 مليون دولار بالفترة المماثلة بعام 2019.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، فتحولت الشركة للخسارة مسجلة صافي بقيمة 7.4 مليون دولار مقابل 12.2 مليون دولار ارباح بالعام المقارن 2019.

وبلغ الرصيد النقدي الصافي 358.6 مليون دولار بنهاية عام 2020 والتدفقات النقدية التشغيلية بلغت 138.2 مليون دولار بالعام الماضي.

وبلغا قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة 5.4 مليار دولار وبلغت قيمة المشروعات تحت التنفيذي المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 8 مليار دولار بالعام الماضي بما يتماشي مع المستويات التي تم تحقيقها في نهاية عام 2020.

وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 2.9 مليار دولار والعضو الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 4.2 مليار دولار في نهاية عام 2020.

وحققت مجموعة BESIX إجمالي 4.2 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقو جديدة بقيمة 2.3 مليار يورو في نهاية عام 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح 0.2313 دولار للسهم الواحد بإجمالي 27 مليون دولار.

وعلق المهندس أسامة بشاي الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:” أداء وجهود موظفينا هو سبب نجاحنا خلال تلك السنة 2020، وأود أن أشكر موظفينا على مساهماتهم الدؤوبة على مدار العام”.

وقال بشاي:” أدت جهودنا في مجال الصحة والسلامة إلى نجاحنا في مواجهة التحديات الناتجة عن كوفيد -19، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الأهداف والتي تتضمن مؤشرات الأمن الصناعي في مواقعنا مثل مشاريع المياه الضخمة في جمهورية مصر العربية والمشاريع التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع:” لقد وفينا بالتزمنا بتأمين عدد كبير من المشروعات تحت التنفيذ المؤلفة من مشروعات عالية الجودة حيث حافظنا على قيمة المشروعات تحت التنفيذ عند 5.4 مليار دولار في 31 ديسمبر الماضي، بما يتماشي مع ماتم تحقيقه في العام السابق”.

ولفت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن العضو الجديدة تتألف من القطاعات الأساسية المتنوعة مثل النقل والبنية التحتية ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية.

وذكر بشاي:” بدأنا العمل في مشروعات هامة منها تنفيذ أطول خط للمونوريل في العالم في جمهورية مصر العربية، فضلا عن تنفيذ مشروعات في قطاع مراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وقال:” من المهم أيضا تسليط الضوء على أن السنة المالية 2020 تمثل العام الأول الكامل لتشغيل مزرعة الرياح في رأس غارب مما يدل على التزامنا بإنشاء مجموعة من مشروعات الدخل المتكررة التي تتألف من استثمارات في البنية التحتية وعقود التشغيل والصيانة”.

وقال:” زادت الإيرادات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في السنة المالية 2020 حيث عملت مشاريعنا بكامل طاقتها على الرغم من التحديات الإضافية التي واجهتها، كما ولدت المجموعة أيضا تدفقات نقدية تشغيلية إجابية وحافظت على مركز نقدي صافي مما يعكس عمليات جيدة وجهودنا الناجحة في التحصيل ورأس المال العامل”.