مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.16% بالتعاملات الصباحية والسبعيني يتراجع 3.22%

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى10719 نقطة.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بنسبة 1.32%، ليتداول عند مستوى 60.66 جنيه.

بينما هبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.22%، و 2.5% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 56.806 مليون جنيه على 134 شركة من خلال 3.485 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 66 شركة مقابل ارتفاع 7 شركات في حين لم تتغير أسعار 60.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 354.082 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 16.107 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 180.217 ألف جنيه، مقابل 164.109 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 370.189 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 1.099 مليون جنيه، مقابل 729.299 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.99%، تلاه سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 3.84%، ثم سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 2.77%.

بينما تصدر سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.73%، تلاه سهم العبوات الطبية بنسبة 9.54%، ثم سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 9.50%.