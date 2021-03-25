مال وأعمال

الهيئة توافق على زيادة رأس المال المصدر لشركة إم إم جروب للصناعة

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رنا ممدوح _ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، للسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 479.531 مليون جنيه إلى 599.414 مليون جنيه.

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وقالت الهيئة في بيان للبورصة اليوم، أن قرارها استند على أحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية بعد موافقة مجلس الإدارة على قرار الزيادة.

وأوضحت أن الزيادة البالغ قيمتها 119.882 مليون جنيه ستكون عن طريق توزيع أسهم زيادة مجانية على مساهمي الشركة بواقع 0.25 سهم مجاني لكل أصلي بالقيمة الاسمية للسهم وقدرها 62 قرش ممولة من أرباح العام المالي المنتهية في 31 ديسمبر الماضي.

وأرجعت الشركة مبررات وأسباب تعديل رأس المال في الإفصاح المرفق بموافقة الهيئة، إلى تمويل استثمارات إم إم جروب في شركاتها التابعة بدلا من توزيعها في صورة أرباح نقدية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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