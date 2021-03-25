مال وأعمال

أدنوك الإماراتية تعتزم خفض إمدادات النفط لآسيا في يونيو

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– قالت عدة مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أخطرت مشترين في آسيا بأنها تعتزم خفض إمدادات النفط الخام تحميل يونيو 15 بالمئة.

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وخفضت الشركة إمدادات مايو بواقع خمسة بالمئة الشهر الماضي.

وهذه التخفيضات جزء من التزام الإمارات بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على خفض الإنتاج وتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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