مكاسب مؤشر البورصة الرئيسي ترتفع إلى 1.17% منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ وصل مؤشر البورصة الرئيسي الصعود في منتصف تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 10826 نقطة، محققا صعودا بنسبة 1.17%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.65%، ليتداول عند مستوى 60.86 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.54%، و 0.98% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 404.172 مليون جنيه على 176 شركة من خلال 20.314 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 78 شركة مقابل ارتفاع 55 بينما لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 12.472 مليون جنيه، منها 12.468 مليون جنيه للمؤسسات، و4.359 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 4.445 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 7.038 مليون جنيه، مقابل 2.593 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 8.027 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 15.993 مليون جنيه مقابل 7.965 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.98%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 6.19%، ثم سهم الشرقية – ايسترن كومباني بنسبة 5.82%.

بينما تصدر سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 9.14%، تلاه سهم العربية لحليج الأقطان بنسبة 8.50%، ثم سهم سماد مصر – ايجيفرت بنسبة 8.48%.