بنك عوده يستعد لإطلاق نسخة جديدة من تطبيقات الإنترنت والموبايل البنكي

كشف بنك عوده – مصر، عن أنه بصدد إطلاق تطبيق متطور لخدمات الإنترنت Audi Online والموبايل البنكي Audi Mobile لإجراء المعاملات المصرفية بكل سهولة وأمان على مدار الساعة.

وأفاد البنك في بيان، أن التطبيق يوفر العديد من الخدمات المصرفية ومنها متابعة العملاء لحساباتهم المصرفية والقروض وبطاقات الائتمان، كما يمكن متابعة الشيكات وحالتها وذلك للعملاء من الافراد والشركات.

ويمكن التطبيق العملاء من القيام بتنفيذ العمليات المصرفية كالتحويل بين الحسابات والتحويلات الخارجية بالإضافة الى إدخال التعليمات المستديمة للتحويلات بكل أنواعها وسداد بطاقات الائتمان المصدرة من البنك او البطاقات المصدرة من البنوك الأخرى، هذا الى جانب توافر خاصية سداد الفواتير خصما من الحساب وذلك بالتعاون مع شركة فوري.

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عوده-مصر، إن البنك يعمل على تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية وتحديثها، رواد مقدمي الخدمات البنكية الالكترونية بالقطاع المصرفي المصري.

وأكدت إيمان بدر، مدير قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، على حرص المصرف على تطوير التطبيق بحيث يحسن من تجربة العميل البنكية بتوفير سهولة أكثر في تنفيذ جميع المعاملات البنكية مع أكثر معدلات الأمان أثناء إجراء المعاملات المصرفية والاستفادة بخبرات البنك السابقة في نفس المجال.

وأضافت، إن البنك يقدم باقة متميزة من الخدمات المصرفية الالكترونية مثل المحفظة الالكترونية Audi 2 Pay)) وخدمة الرسائل البنكية SMS Services، كما يستعد البنك لإطلاق خدمات جديدة مثل خدمة قبول الدفع الإلكتروني E-Commerce Digital Acquiring.

ويتيح التطبيق عددًا من الخدمات للشركات، فيمكن مراجعة أرصدة وتفاصيل العمليات التي تمت للمعاملات التجارية (استيراد وتصدير وخطابات الضمان الصادرة) إلى جانب القدرة على تحميل تلك العمليات الظاهرة على ملف يقوم العميل باختيار نوعه وتخضع جميع المعاملات والموافقات التابعة للشركة من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول للخدمات البنكية للشركات لما ورد في السجل التجاري الخاص بالشركة.

وأوضح البنك،أن تطبيق Audi Mobile متاح لمستخدمي هواتف الأندرويد Android وآب ستور App Store ولتنشيط الخدمة يجب على العميل التوجه لأقرب فرع لمليء استمارة تفعيلها.