جي بي مورجان يتوقع استمرار صعود عوائد السندات الأمريكية

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وكالات _ توقع بنك جي بي مورجان خلال مذكرة صادرة اليوم الخميس بأن يواصل العائد على السندات الأمريكية ارتفاعه خلال الفترة المقبلة ليستقر بين مستويات 1.5% إلى 1.75%، ثم مع قدوم المزيد من التدفقات المالية إلى السندات من قبل صناديق التقاعد وشركات التأمين فقد يدعم ذلك استمرار صعود عائد السندات.
وأشار جي بي مورجان إلى أنه بعد ذلك يجب أن يتحرك عائد السندات الأمريكية نحو 10 سنوات إلى مستويات 2% تدريجيا بعد ارتفاع العائد الحقيقي نحو 0% بناءا على هدف التضخم للفيدرالي الأمريكي.
وكان بنك أوف أمريكا قد قام سابقا بتعديل توقعاته لعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لهذا العام من 1.75% إلى 2.15%.
وبالمثل، يتوقع بنك ويلز فارجو ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لتصل إلى 2% بحلول منتصف العام الجاري 2021.
وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات خلال مقتبل الأسبوع الجاري مع تخارج المستثمرين من الليرة التركية، وتحولهم لسندات الخزانة الأمريكية.
ويستمر سعر الذهب في التراجع خلال الفترة الحالية، بتأثير من قوة مؤشر الدولار.
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