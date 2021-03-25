البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوك خضراء بقيمة 2.5 مليار دولار

وكالات _ أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إصدار صكوك الاستدامة الخضراء الصديقة للبيئة بقيمة 2.5 مليار دولار وهي أكبر قيمة إصدار من هذا النوع في تاريخ البنك وذلك في إطار استمرار الجهود العالمية لإيجاد طرق أفضل للاستجابة لتداعيات “كوفيد 19” بحشد البنك الموارد المالية من الأسواق العالمية بتكلفة منخفضة وتوفيرها للدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن إقبال المستثمرون على صكوك البنك يعكس ثقتهم بالبنك وتقديرهم لرسالته السامية.

ودعى العاملين في صناعة التمويل الإسلامي لدعم سوق الصكوك الخضراء كحلول مبتكرة تعزز الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحقق مستقبلا أفضل للجميع.