عامر جروب تستهدف 7 مليارات جنيه مبيعات من مشروع بورتو سعيد

فاروق يوسف _ كشف حسني عمر، رئيس القطاع العقاري لشركة عامر جروب، عن أن الشركة تستهدف 7 مليارات جنيه حجم مبيعات من مشروع بورتو سعيد.

وأضاف عمر في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن، أن الشركة حققت 40% من المبلغ المستهدف.

وانتهت عامر جروب من إنشاء 2500 وحدة، في مشروع بوؤتو سعيد، واستثمرت حتى الآن 2.5 مليار جنيه، ومن المقرر ضخ 2.5 مليار إضافية جديدة خلال العاميين القادمين لاستكمال وانهاء المشروع بشكل كامل.

ويشمل مشروع 4450 وحدة سكنية، مقسمة على 18 عمارة، بالإضافة إلى شاطئ رملي بطول 1.3كم، بالإضافة إلى فندق فئة 5 نجوم بطتقة استيعابية فندقية تصل إلى 200 غرفة، كما أن المشروع يحوي مدرسة دولية ونادي رياضي.