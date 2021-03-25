- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فاروق يوسف _ تستعد شركة عامر جروب لإنشاء مشروع سكني تجاري بمدينة المنيا باستثمارات مبدئية تتراوح ما بين 2.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه، وفق حسني عمر، رئيس القطاع العقاري للشركة.
وأضاف عمر في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن، أن الشركة بدأت في عملية الإنشاءات خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن المشروع مستهدف إنشائه على 3 مراحل، على مساحة 60 فدان، يتضمن 2500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات تجارية وترفيهية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عامر جروب تستثمر 3 مليارات جنيه في مشروع سكني تجاري بمحافظة المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.