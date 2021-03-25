عامر جروب تستثمر 3 مليارات جنيه في مشروع سكني تجاري بمحافظة المنيا

فاروق يوسف _ تستعد شركة عامر جروب لإنشاء مشروع سكني تجاري بمدينة المنيا باستثمارات مبدئية تتراوح ما بين 2.5 مليار إلى 3 مليارات جنيه، وفق حسني عمر، رئيس القطاع العقاري للشركة.

وأضاف عمر في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي تعقده الشركة الآن، أن الشركة بدأت في عملية الإنشاءات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن المشروع مستهدف إنشائه على 3 مراحل، على مساحة 60 فدان، يتضمن 2500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات تجارية وترفيهية.