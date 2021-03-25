الرقابة المالية توافق على نشرة طرح 49% من أسهم تعليم لخدمات الإدارة

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رنا ممدوح – أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها نشر “نشرة طرح” أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة لبيع حد أقصى عدد 357.822 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة تمثل نسبة حد الأقصى 49%.
وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، أن هذه الأسهم سيتم طرحها في السوق الثانوية، مؤكدة التزام الشركة بجميع الإقرارات والتعهدات والأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدنى مسئولية تقع على الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن الشركة عليها التقدم بتعهدات إلى البورصة قبل الطرح بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسب المحددة وفقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق للمالية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح بالإضافة إلى خطاب من شركة مصر المقاصة بالتجميد وفقا لتلك المادة.
وفي 11 فبراير الماضي، كشفت شركة تعليم لخدمات الإدارة، إحدى استثمارات سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن طرح 49% من أسهمها طرحًا عامًا وخاصًا بالسوق الثانوية بالبورصة المصرية.
وتوقعت الشركة أن يتم الطرح خلال الربع الأول من العام الجاري حال سماح ظروف السوق، وسيكون عبر طرح شركة “سفنكس أوبليسك بي.في” حد أقصى 357.822.500 سهم عادي من الأسهم المملوكة لها، ما يمثل 49% من إجمالي رأس مال “تعليم”.
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