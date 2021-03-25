- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع اللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والمستشار القانوني للمتحف، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف.
وناقش الاجتماع آخر تطورات حملات الدعاية والترويج للمتحف، ومتابعة عملية تثبيت القطع الأثرية الخاصة بكنوز الملك توت عنخ آمون في فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها، بالإضافة إلى آخر التطورات الخاصة بنقل القطع الأثرية الثقيلة وتثبيتها بالمتحف بمشاركة المجلس الأعلى للآثار.
كما اطلع العناني على آخر التطورات فيما يخص اللوائح المنظمة للعمل بهيئة المتحف، وكذلك مناقشة الهيكل التنظيمي له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير السياحة والآثار يتابع مستجدات الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.