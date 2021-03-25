وزير المالية يؤكد حرص الدولة على دعم الشركات الوطنية لتلبية احتياجات القطاع الصحي

دوت الخليج – ترأست الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.

حضر الاجتماع: منى أحمد، مساعد وزير التعاون الدولي للشئون الآسيوية، ممثلة عن وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء الجمعية العامة لشركة “أكديما”.

وجرى خلال الاجتماع مراجعة نشاط الشركة ونتائج أعمالها، واعتماد ميزانية الشركة وقوائمها المالية وتقارير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31\12\2020.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن شركة (أكديما) هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء، فضلًا عن مشاركتها كمورد رئيسي للأدوية في جميع مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة، كما أشادت بجهود الشركة ودورها في توفير أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

ووجهت الوزيرة الشكر لشركة “أكديما” وجميع العاملين بها لما قدمته الشركة من دعم للقطاع الصحي خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة هذا الدعم بمبادرتها لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد للفئات الأكثر احتياجًا من خلال صندوق “تحيا مصر”، فضلاً عن دورها في دعم منظومة التعليم الطبي المهني بوزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أهمية تعاون شركة “أكديما” مع دول القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجاتهم من الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية بمختلف الدولة أبرزها (ليبيا، والعراق، والسودان، وجنوب السودان، وبوروندي).

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالدور الكبير لشركة (أكديما) في صناعة الدواء بمصر، مؤكدًا حرص الدولة على دعم الشركات الوطنية باعتبارها شريك أساسي لتلبية احتياجات القطاع الطبي الحكومي والخاص من الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستعرضت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة “أكديما”، جهود الشركة لتغطية احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وأدوية الأمراض المزمنة، وكذلك أدوية بروتوكولات علاج الأورام، والعناية المركزة والتخدير، والإنسولين، وألبان الأطفال، والألبان العلاجية.

وأشارت إلى أن الشركة تنتج الكثير من المستحضرات الدوائية منها 900 مستحضر يغطي 35 مجموعة دوائية.