أسعار النفط تهبط 4% وسط إغلاقات جديدة تقوض آمال التعافي الاقتصادي

سي إن بي سي – تراجعت أسعار النفط 4% يوم الخميس، مواصلة أداءها الضعيف بفعل تجدد الإغلاقات في أوروبا وآسيا للتصدي لتنامي معدلات الإصابة بفيروس كورونا. وفقدت الأسعار معظم مكاسب الجلسة السابقة، عقب حادث جنوح سفينة حاويات ضخمة بقناة السويس. ونزل خام برنت 2.46 دولار بما يعادل 3.8% ليتحدد سعر التسوية عند 61.95 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.62 دولار أو 4.3% ليغلق على 58.56 دولار للبرميل. وتعيد دول أوروبية فرض القيود الرامية إلى احتواء كوفيد-19، مما سيقلص طلب المنطقة. وشهدت ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، أكبر زيادة لها في إصابات فيروس كورونا منذ يناير. وقال بوب يوجر، المتعامل لدى ميزوهو في نيويورك، “ألمانيا وإيطاليا وغيرها بمنطقة اليورو تنتكس، والدمار اللاحق بالطلب طاغ.” وفي أجزاء من غرب الهند، أمرت السلطات الناس بلزوم منازلهم في ظل ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس إلى ذروتها في خمسة أشهر.

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