رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة البنمية

دوت الخليج – تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء اليوم الخميس، الكراكة مشهور، إحدى كراكات الهيئة، خلال تنفيذها أعمال التكريك بمنطقة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN بالكيلومتر 151 ضمن جهود الهيئة لتعويم السفينة الجانحة واستئناف حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى.

ووفق بيان للهيئة، فإن أعمال التكريك تهدف إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من 12 إلى 16 مترا.

وخلال جولته التفقدية، اطلع الفريق أسامة ربيع على أعمال التكريك التي تتم بواسطة الكراكة مشهور بداية من مساء اليوم الخميس، بالتنسيق مع شركة الإنقاذ الهولندية SMIT والتي تتابع جهود التعويم من أعلى سفينة الحاويات البنمية.

وأكد الفريق ربيع أن أعمال التكريك تتم وفقا لأعلى معايير الأمان البحري بمراعاة عدة محددات أبرزها طبيعة التربة ووجود التكسيات والمسافة الآمنة بين الكراكة والسفينة.

وشدد رئيس هيئة قناة السويس على ثقته في قدرة رجال الهيئة في تعويم السفينة في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن أعمال التكريك التمهيدية بدأتها الكراكة العاشر من رمضان مساء أمس الاربعاء، قبل الدفع بالكراكة مشهور.