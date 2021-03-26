مؤسسة البترول الكويتية تسعى لتمويل يصل إلى 20 مليار دولار

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وكالات _ أوردت بلومبرج نيوز اليوم نقلا عن مصدر مطلع أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لسد عجز متوقع في التمويل.
وقال التقرير إن الشركة ستحتاج المال للإبقاء على مستويات إنتاج الخام بالبلد النفطي.
تسبب انخفاض الطلب على الطاقة بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في اضطراب اقتصاد البلاد.
وقال تقرير بلومبرج إن مؤسسة البترول الكويتية قد تواجه عجزا بستة مليارات دينار (19.88 مليار دولار) على مدار خمس سنوات، مضيفا أنها تعتزم تغطية العجز بإصدار دين، بعضه في الأسواق العالمية.
وتابع أن الوضع سيخضع للمراجعة كل ستة أشهر لتقييم احتياجات الشركة وتكاليف اقتراضها.
ولم ترد المؤسسة حتى الآن على طلب من للتعقيب.
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