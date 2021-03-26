تضاعف أسعار الشحن بعد جنوح سفينة إيفر جيفين في قناة السويس

_ تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية تقريبًا هذا الأسبوع، وتحولت عدة سفن بعيدًا عن الممر المائي لقناة السويس بسبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة بين الضفتين.

وعلقت السفينة إيفر جيفين التي يبلغ طولها 400 متر في القناة منذ يوم الثلاثاء وسط جهود جارية لتحريرها.

أدى تعليق حركة المرور عبر القناة التي تربط بين أوروبا وآسيا إلى تعميق مشاكل خطوط الشحن التي كانت تواجه بالفعل اضطرابات وتأخيرات في توريد سلع التجزئة للمستهلكين.

ويتوقع المحللون تأثيرًا أكبر على الناقلات الصغيرة ومنتجات النفط، ولا سيما صادرات زيت الوقود والنفتا من أوروبا إلى آسيا ، إذا طالت عمليات تحرير السفينة.

وأظهرت بيانات الشحن على رفينيتيف أن أكثر من 30 ناقلة نفط تنتظر على جانبي القناة للمرور منذ يوم الثلاثاء.

قال سمسار السفن Braemar ACM Shipbroking: “لقد استجابت أسعار Aframax و Suezmax في البحر الأبيض المتوسط ​​أولاً حيث بدأ السوق في تسعير عدد أقل من السفن المتوفرة في المنطقة”.

وقالت شركة Braemar ACM إن أربع ناقلات على الأقل من طراز Long-Range 2 ربما كانت متجهة نحو السويس من حوض المحيط الأطلسي، من المرجح الآن أن تقوم بتقييم ممر حول رأس الرجاء الصالح. يمكن لكل ناقلة LR-2 أن تحمل حوالي 75000 طن من النفط.

وأضافت أن الطلب المتزايد على خام حوض الأطلسي داخل أوروبا سيزيد أيضًا من استخدام هذه الناقلات الأصغر ويدعم أسعار الشحن.

ارتفعت تكلفة شحن المنتجات النظيفة ، مثل البنزين والديزل ، من ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود إلى جنوب فرنسا من 1.49 دولارًا للبرميل في 22 مارس إلى 2.58 دولارًا للبرميل في 25 مارس ، أي بزيادة قدرها 73٪ ، وفقًا لرفينيتيف.

قال Anoop Jayaraj ، سمسار الناقلات النظيفة في Fearnleys Singapore، إن مؤشر الشحن القياسي لسفن LR2 من الشرق الأوسط إلى اليابان ، والمعروف أيضًا باسم TC1 ، قفز إلى 137.5 نقطة على مستوى العالم اعتبارًا من صباح الجمعة ، مقارنة بـ 100 نقطة عالمية الأسبوع الماضي.

وبالمثل ، بلغ مؤشر أسعار الشحن للسفن طويلة المدى 1 (LR1) على نفس الطريق، والمعروف باسم TC5 ، 130 نقطة على مستوى العالم يوم الجمعة، ارتفاعًا من 125 في نهاية الأسبوع الماضي. Worldscale هي أداة صناعية تستخدم لحساب أسعار الشحن.

وقال محللون إن تأثير تأخيرات الشحن على أسواق الطاقة من المرجح أن يخفف بسبب الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في الموسم المنخفض.

وقالت شركة البيانات Kpler: أن الطبيعة الموسمية تعني أنه من غير المرجح أن نشهد ضغطًا على شركات شحن الغاز الطبيعي المسال التي تنقل الشحنات إلى الشرق.

قال سمسار سفن في سنغافورة إنه تم تحويل العديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ، مضيفًا أن المعنويات بشأن أسعار ناقلات الغاز الطبيعي المسال أكثر إيجابية بعد الحادث.

وأضاف أن بعض المشترين الأوروبيين الذين يتوقعون تأخيرات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من قطر ربما يفكرون في خيارات أخرى مثل الشراء في السوق الفورية.

وقال محللون إنه مع انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال، فقد يكون التأثير ضئيلًا.

وقال كارلوس توريس دياز رئيس أسواق الغاز والطاقة في ريستاد إنرجي في مذكرة يوم الخميس إنه إذا استمر التوقف لمدة أسبوعين، فقد يتأخر تسليم نحو مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وأضاف أن هذا قد يتضاعف إلى أكثر من مليوني طن من الشحنات المتأخرة في أسوأ سيناريو لحظر القناة لمدة أربعة أسابيع.