النفط يستأنف الصعود في أسبوع متقلب مع استمرار جنوح سفينة في قناة السويس

بلومبرج _ استأنف النفط مكاسبه حيث يزن المستثمرون تداعيات جنوح سفينة حاويات ضخمة في قناة السويس بعد أيام قليلة متقلبة شهدت تأرجحًا حادًا في الأسعار حول 60 دولارًا للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 1.8% اليوم الجمعة بعد انخفاضها بنسبة 4.3% في الجلسة السابقة.

أدى توقف الملاحة في قناة السويس إلى ارتفاع معدلات الشحن وازدحام السفن التي تنتظر المرور عبر الشريان الحيوي، مع جهود لإزاحة Ever Given من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأربعاء على الأقل.

ويؤدي التأخير في تحرير السفينة إلى إجبار مالكي السفن والتجار على التفكير في طريق بديل مكلف حول إفريقيا.

ولا يزال النفط مستعدًا للانخفاض الأسبوعي الثالث، وهو أطول سلسلة من الخسائر منذ أبريل، وسط توقعات هبوطية للطلب على المدى القريب.

يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مرة أخرى ، وتجدد عمليات الإغلاق في بعض الدول الأوروبية.

ومن المرجح أن يكون التأثير على سوق النفط من الانسداد خفيفًا، مع انخفاض تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا بسبب إعادة تنظيم التجارة على المدى الطويل.

ورغم شحن الكثير من النفط من بحر الشمال إلى آسيا، فإنه عادة ما يتم حمله على ناقلات أكبر من أن تمر عبر القناة. هناك أيضًا إمدادات وفيرة من المنتجات النفطية في جميع أنحاء المنطقة، مع وجود مخزونات في المركز الرئيسي لسنغافورة تحتفظ بالقرب من متوسط ​​الخمس سنوات.

قال ستيفن إينيس ، كبير استراتيجيي السوق العالمية في Axi: “هناك الكثير من التقلبات في السوق في الوقت الحالي”. “التأخير في إعادة فتح قناة السويس يمكن أن يضيف القليل من الدعم، لكن ارتفاع حالات الفيروس في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، سيحد من الاتجاه الصعودي.”

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 1.06 دولار إلى 59.62 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 2:54 مساءً. بتوقيت سنغافورة وانخفض 2.9% هذا الأسبوع.

وارتفعت تسوية برنت لشهر مايو 1.5٪ إلى 62.89 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد انخفاضها بنسبة 3.8% في الجلسة السابقة.