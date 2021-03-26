سوفت بنك يقود الأسهم اليابانية للصعود نهاية التعاملات

– أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الجمعة، فيما قاد سهم سوفت بنك المكاسب على المؤشر نيكي، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المتراجعة بعد انخفاضها الحاد هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر نيكي 1.56 بالمئة ليغلق عند 29176.70 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46 بالمئة إلى 1984.16 نقطة.

وفي الأسبوع، نزل نيكي اثنين بالمئة وتراجع توبكس 1.4 بالمئة.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الإستراتيجيين لدى مونيكس سيكيوريتيز “هذا رد فعل على الانخفاض الحاد هذا الأسبوع.

“المستثمرون يبيعون الأسهم لإعادة موازنة محافظهم مع اقتراب نهاية السنة المالية بنهاية مارس ويضغط ذلك على المؤشرات”.

وتلقت المعنويات الدعم، إذ أغلقت وول ستريت مرتفعة يوم الخميس بفضل تجدد التفاؤل إزاء تعافي الاقتصاد بعد أن تعهد الرئيس جو بايدن بمضاعفة خطة إدارته لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وارتفع سهم سوفت بنك ذو الثقل على نيكي 1.8 بالمئة، في أكبر مساهمة على المؤشر، وتلاه سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق والذي قفز 4.65 بالمئة.

وصعد سهم فاست للتجزئة التي تدير متاجر يونيكلو للملابس 0.88 بالمئة وساهم أيضا في رفع المؤشر نيكي.

وكان سهما تويوتا موتور وسوني أكبر مساهمين في توبكس إذ ارتفعا 2.4 بالمئة و1.96 بالمئة على الترتيب.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، فيما قاد قطاع النقل المكاسب.

وتقدم 195 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 25.