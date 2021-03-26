ميرسك لاين: تأثر 11 سفينة بحادث جنوح Evergreen اليابانية في قناة السويس

فهد حسين – كشفت ميرسك لاين، التابعة لشركة ايه.بي مولر ميرسك، عن تأثر تسع سفن حاويات من شركة ميرسك وسفينتان شريكتان بشكل مباشر بحادث جنوح سفينة “Evergreen” في مجرى قناة السويس، حتى أمس الخميس.

وأشارت ميرسك لاين، إلى الجهود المبذولة لنقل جميع السفن المتجهة شمالًا إلى خارج القناة لتسهيل المرور الواضح والقوافل المستمرة عندما تم إطلاق سفينة Evergreen بنجاح.

ونوهت بإغلاق ممر قناة السويس للسفن في كلا الاتجاهين حاليا بعد أن جنحت سفينة حاويات تديرها شركة Evergreen Marine بفعل الرياح القوية وعاصفة رملية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء 23 مارس.

وذكرت شركة الملاحة العالمية، أنه بينما تتواصل الجهود لتعويم السفينة اليابانية من قناة السويس، فإن ما يقرب من مائتي سفينة عالقة في زحام المرور في كلا الاتجاهين لهذا الشريان التجاري العالمي، الذي يحمل حوالي 12% من التجارة العالمية.

وأضافت أن هيئة قناة السويس سترسل 13 سفينة صغيرة إلى البحيرة المرة الكبرى (الإسماعيلية) لتقليل عدد السفن المنتظرة في بورسعيد / السويس.

وأفادت ميرسك لاين، بأنه في الوقت الذي تتعرض فيه اتفاقيات الـ”ETE” للخطر مع استمرار جهود الإنقاذ، فإن التأثير على سلسلة التوريد العالمية نتيجة تعثر مرور السفن في قناة السويس يعتمد على المدة التي يظل الطريق خلالها غير سالك.

وقالت: “نحن نتابع عن كثب عمليات إعادة التعوم وسنبذل قصارى جهدنا لتخفيف التأخير قدر الإمكان”.

وأضافت في رسالة لعملائها: “كعميل لشركة Maersk، قد تكون شحنتك أيضًا على متن سفينة أخرى من مشغل مختلف عن المذكور أعلاه. سيتلقى جميع العملاء الذين تتأثر حمولتهم بشكل مباشر بالوضع الحالي، معلومات محددة بشأن التغييرات التفصيلية في الجدول الزمني والخيارات البديلة المتوفرة بمجرد حصولنا على نظرة عامة كاملة”.

وأوصت ميرسك عملائها بالنسبة للشحنات الحرجة، بالتواصل مع مندوب المبيعات المحلي لإجراء حوارات وعروض أسعار حول الحلول البديلة، مثل الشحن الجوي والسكك الحديدية للشحنات العاجلة.

وجاءت قائمة سفن ميرسك لاين المتأثرة بحادث ججنوح السفينة اليابانية في قناة السويس على النحو التالي: