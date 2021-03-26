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عاجل.. 50 مصابا الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين في سوهاج

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قالت وزارة الصحة أن 50 مصابا هي الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج.

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ووقع حادث تصادم بين قطارين في محافظة سوهاج بمركز طهطا وخرجت نحو 3 عربات عن القطبان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يجري حاليا حصر إن كان هناك وفيات من عدمه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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