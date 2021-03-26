صناديق السندات التركية تشهد أكبر عمليات بيع منذ بداية العام

– أفادت بيانات ليبر أن مستثمرين باعوا ما قيمته 29.2 مليون دولار في صناديق السندات المقومة بالليرة التركية في الأسبوع المنتهي في 24 مارس ، في أكبر مبيعات صافية أسبوعية منذ بداية العام الجاري.

وتكشف البيانات أيضا أن المستثمرين باعوا ما قيمته 26.2 مليون دولار في صناديق الأسهم التي تستثمر في تركيا، مسجلين صافي مبيعات للأسبوع السادس على التوالي.