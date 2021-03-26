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النائب العام يأمر بتحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين بسوهاج

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أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطارين بسوهاج.

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وانتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة إجراءات التحقيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة قبل قليل أن 50 مصابا هي الحصيلة الأولية لحادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج.

ووقع حادث تصادم بين قطارين في محافظة سوهاج بمركز طهطا وخرجت نحو 3 عربات عن القطبان.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أنه يجري حاليا حصر إن كان هناك وفيات من عدمه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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