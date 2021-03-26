الليرة التركية تهوي 2% مع تزايد المخاوف حول البنك المركزي المصري

– تراجعت الليرة التركية إلى 8.09 مقابل الدولار يوم الجمعة في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون يشعرون بالقلق إزاء إقالة مفاجئة من جانب الرئيس رجب طيب أرودغان لمحافظ البنك المركزي المصري واستبداله بآخر من مؤيدي تشديد السياسة النقدية.

ونزلت الليرة بما يصل إلى 1.9 بالمئة مقابل العملة الأمريكية وسجلت 8.05 بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.9350 يوم الخميس.

وخسرت العملة ما يزيد عن عشرة بالمئة من قيمتها منذ نهاية الأسبوع الماضي.