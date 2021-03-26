مال وأعمال

رئيس الوزراء يكلف بسرعة نقل مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج للمستشفيات

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يتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر اليوم بمنطقة طهطا، مع وزيري النقل والصحة والسكان، وكلف بسرعة نقل جميع المصابين إلى المستشفيات على الفور؛ لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

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وأمر رئيس الوزراء بتحرك المسئولين المعنيين فورا إلى مكان الحاث، وتقديم الدعم اللازم، وسرعة التعامل مع الموقف هناك.

كما تم على الفور تفعيل غرفة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، للوقوف على الوضع في موقع الحادث أولا بأول مع المسئولين، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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