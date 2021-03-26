السيسي متوعدا المتسبب في حادث قطاري سوهاج: سينال الجزاء الرادع

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي حادث قطاري سوهاج، وووجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث.

ووجه رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاته بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة.

وأكد أن كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه سوف ينال الجزاء الرادع، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.

وتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، وقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياته بالشفاء العاجل.

ووجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا.