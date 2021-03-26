البنك الدولي: السودان مؤهل لمنح بنحو ملياري دولار بعد تسوية متأخرات

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سي ان بي سي _ قال البنك الدولي اليوم، إن السودان سوى ديونه لدى البنك بعد نحو ثلاثة عقود، مما يمهد الطريق أمام الدولة الإفريقية للوصول إلى منح بنحو ملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، إن الخطوة تشكل انفراجة للسودان، مما يضعه على مسار تخفيف مستدام للديون، وإنعاش الاقتصاد، والتنمية الشاملة.
وقال مالباس في بيان إن سداد المدفوعات المتأخرة على السودان أصبح ممكنا من خلال قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار من الحكومة الأمريكية.
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