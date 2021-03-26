الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بدعم آمال التعافي

– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الجمعة إذ اشترى المستثمرون أسهم البنوك والطاقة التي تُتداول بأقل من قيمتها، مراهنين على ما يتوقعون أن يكون أسرع نمو اقتصادي منذ 1984.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 61.6 نقطة أو ما يعادل 0.19 بالمئة إلى 32681.07 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 7.6 نقطة أو ما يعادل 0.19 بالمئة إلى 3917.12.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 18.3 نقطة أو ما يعادل 0.14 بالمئة إلى 12996.026 نقطة.