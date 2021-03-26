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رئيس الوزراء يصل المستشفى التعليمى بسوهاج للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين

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وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى المستشفى التعليمى بسوهاج ؛ التابع لوزارة الصحة؛ وذلك للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

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واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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