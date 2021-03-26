- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى المستشفى التعليمى بسوهاج ؛ التابع لوزارة الصحة؛ وذلك للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين، الذي وقع ظهر اليوم، ويرافقه كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
واطمأن رئيس الوزراء على حالة المصابين بالمستشفى، مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة لهم، وهناك تعليمات من الرئيس بذلك، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.
كان رئيس الوزراء قد عبر عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم، ومتمنيا الشفاء للمصابين، ومؤكدا أنه وجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتسخير كل إمكاناتها للتعامل مع هذا الحادث الأليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يصل المستشفى التعليمى بسوهاج للاطمئنان على مصابي حادث تصادم القطارين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.