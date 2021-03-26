الأسهم الأوروبية قرب ذروتها مع صعود قطاعي التعدين والتكنولوجيا

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سي إن بي سي _ أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ جاءت أسهم شركات التعدين في الصدارة مع تجاهل المستثمرين مخاوف حيال موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا وركزوا على آفاق تعاف اقتصادي عالمي قوي.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% اليوم، وهو ما ضمن له تسجيل رابع مكسب أسبوعي على التوالي ويكون على بعد سبع نقاط من ذروته.
وجاءت الدفعة الأكبر للمؤشر من أسهم شركات التعدين والنفط والغاز، بينما تكبدت قطاعات دفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق خسائر طفيفة.
وبقيادة أسهم شركات صناعة الرقائق، لاسيما إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم إنترناشونال، سجل مؤشر أسهم التكنولوجيا على ستوكس 600 زيادة 2.7%، محققا أكبر مكسب أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر.
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