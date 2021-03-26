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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي بخالص العزاء في ضحايا حادث قطاري سوهاج

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

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وقد اوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الكاظمي اعرب عن خالص تعازى العراق، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره لأخيه رئيس الوزراء العراقي على تعازيه ومشاعره الصادقة، التى تعكس خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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