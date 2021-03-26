جولدمان ساكس يتوقع إبقاء أوبك+ على الإنتاج دون تغيير في مايو

_ قال جولدمان ساكس يوم الجمعة إنه يتوقع أن تبقي أوبك+ على مستويات إنتاجها لشهر مايو دون تغيير عندما تجتمع المجموعة الأسبوع المقبل.

كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تتوقع قرارا مماثلا للذي اتُخذ في الاجتماع الأخير عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الذين من بينهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الأول من أبريل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.

اتفقت المجموعة على مد أغلب تخفيضات الإنتاج لنهاية أبريل عندما اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر، بينما سمحت لروسيا وقازاخستان بزيادة طفيفة تبلغ 150 ألف برميل يوميا.

زادت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ تتأثر آفاق الطلب بإجراءات إغلاق جديدة في أوروبا مرتبطة بفيروس كورونا.

ولا يزال جولدمان ساكس يرى أن الانخفاض في أسعار النفط الخام “يتجاوز التحولات على صعيد العوامل الأساسية للنفط”.

وقال البنك إنه على وجه الخصوص يتوقع أن تكون الزيادة في إنتاج أوبك+ هذا الربيع أبسط، وذلك للمساعدة في تعويض كلا من بطء تعافي الطلب في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي وزيادة الصادرات الإيرانية، “فيما لا يزال الطلب العالمي بصدد زيادة حادة خلال الصيف”.