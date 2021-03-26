- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
_ قال جولدمان ساكس يوم الجمعة إنه يتوقع أن تبقي أوبك+ على مستويات إنتاجها لشهر مايو دون تغيير عندما تجتمع المجموعة الأسبوع المقبل.
كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إنها تتوقع قرارا مماثلا للذي اتُخذ في الاجتماع الأخير عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها الذين من بينهم روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الأول من أبريل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
اتفقت المجموعة على مد أغلب تخفيضات الإنتاج لنهاية أبريل عندما اجتمعت في وقت سابق هذا الشهر، بينما سمحت لروسيا وقازاخستان بزيادة طفيفة تبلغ 150 ألف برميل يوميا.
زادت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ تتأثر آفاق الطلب بإجراءات إغلاق جديدة في أوروبا مرتبطة بفيروس كورونا.
ولا يزال جولدمان ساكس يرى أن الانخفاض في أسعار النفط الخام “يتجاوز التحولات على صعيد العوامل الأساسية للنفط”.
وقال البنك إنه على وجه الخصوص يتوقع أن تكون الزيادة في إنتاج أوبك+ هذا الربيع أبسط، وذلك للمساعدة في تعويض كلا من بطء تعافي الطلب في الأسواق الناشئة والاتحاد الأوروبي وزيادة الصادرات الإيرانية، “فيما لا يزال الطلب العالمي بصدد زيادة حادة خلال الصيف”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جولدمان ساكس يتوقع إبقاء أوبك+ على الإنتاج دون تغيير في مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.