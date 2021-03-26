اتحاد التأمين: تشكيل فريق عمل بمجمعة القطارات للوصول لمتضرري حادث قطاري سوهاج وتعويضهم

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دوت الخليج _ أعلن الاتحاد المصري للتأمين، تشكيل فريق عمل بالمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية و مترو الانفاق و الطرق السريعة لتسهيل إجراءات تعويض متضرري حادث قطاري سوهاج.
وأوضح الاتحاد، أن فريق العمل سيتولى الحصول على المستندات الضرورية والوصول إلى المتضررين لسداد التعويضات المستحقة.
وتتلقى المجمعة بمقرها في 37 شارع محي الدين ابو العز – الدقي، بمحافظة الجيزة طلبات التعويض من المستحقين.
وينص النظام الاساسي للمجمعة على تأمينها لتغطية مخاطر الوفاة والاخطار التى يتعرض لها ركاب القطارات، بقيمة 40 الف جنيه فى حالة الوفاه أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الاصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تامين الحوادث الشخصية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، على ان تسدد التعويضات مباشرة للمضررين دون وسيط و دون اتخاذ أية إجراءات قانونية، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة فى هذا الشأن.
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