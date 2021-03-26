وزير الإسكان: معدات شركة المقاولون العرب كلها جاهزة للتعامل مع آثار حادث قطاري سوهاج

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن معدات شركة المقاولون العرب وإمكاناتها كلها جاهزة للتعامل مع آثار حادث قطاري سوهاج، مشيرا إلى أنه وجه مسئولى الشركة بحشد أى معدات للتعامل والمساعدة فى جهود إخلاء منطقة الحادث، وكذا سيارات الإسعاف التى تتبع الشركة، وأن تكون كلها جاهزة للتعامل بتعليمات من محافظ سوهاج.

وتقدم الدكتور عاصم الجزار بخالص العزاء لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع مصابى الحادث.