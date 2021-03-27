_ قالت وزارة المالية البريطانية يوم الجمعة إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاق للتعاون بين الجهات التنظيمية المالية بعد خروج البلاد من التكتل. وقالت الوزارة في بيان “هناك حاجة لاتخاذ خطوات رسمية على كلا الجانبين قبل أن يتسنى توقيع مذكرة تفاهم، لكن من المتوقع أنه يمكن تحقيق ذلك سريعا”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تعاون للخدمات المالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.