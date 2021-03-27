أرباح الشركات الصناعية الرئيسية الصينية تقفز بنسبة 179% في أول شهرين من 2021

شينخوا _ أظهرت البيانات الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم السبت أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين شهدت نموًا متسارعًا في الشهرين الأولين من هذا العام ، حيث انتعش الاقتصاد من المشاكل الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

شهدت الشركات الصناعية التى يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (حوالى 3.06 مليون دولار أمريكى) زيادة فى أرباحها المجمعة بنسبة 179 في المائة على أساس سنوى خلال الفترة من يناير إلى فبراير، لتصل إلى 1.11 تريليون يوان.

وبالمقارنة مع الشهرين الأولين من عام 2019 ، يمثل الرقم ارتفاعًا بنسبة 72.1 بالمائة. وأظهرت بيانات الهيئة المذكورة أن متوسط معدل النمو في العامين الماضيين بلغ 31.2 بالمئة.

وقال تشو هونغ كبير الإحصائيين في الهيئة المذكورة إن الانتعاش الملحوظ كان نتيجة مجمعة للتعافي في كل من الطلب المحلي والخارجي، وقاعدة مقارنة منخفضة وساعات إنتاج أطول من قبل الشركات حيث “بقي العمال” في عطلة رأس السنة التقليدية الصينية الجديدة هذا العام.