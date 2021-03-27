مال وأعمال

شركات الطيران الصينية تخطط للمزيد من الرحلات الداخلية الموسمية

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شينخوا _ أضافت شركات الطيران الصينية المزيد من الرحلات الداخلية إلى جداولها لموسم طيران الصيف-الخريف المرتقب، وفق ما ذكرت الهيئة الصينية للطيران المدني أمس الجمعة.

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وأوضحت الهيئة أنه خلال الفترة من 28 مارس وحتى 30 أكتوبر، من المتوقع أن يشهد موسم طيران الصيف-الخريف 92756 رحلة داخلية أسبوعيا، بزيادة 10.7 بالمئة مقارنة مع نفس الموسم عام 2020.

وأضافت الهيئة أن شركات الطيران المحلية والأجنبية رتبت في الإجمالي 5972 رحلة شحن جوي دولية أسبوعيا للموسم الجديد، بزيادة ملحوظة تبلغ 32.8 بالمئة مقارنة مع موسم طيران الشتاء-الربيع.

وستظل رحلات الركاب الدولية عند مستوى منخفض بسبب تدابير البلاد للوقاية من كوفيد-19. وسيرتفع عدد رحلات الركاب الدولية بشكل طفيف بدءا من الشتاء والربيع إلى 644 رحلة أسبوعيا في الموسم الجديد، وهو ما يعادل نحو 3 بالمئة من مستوى ما قبل الجائحة.

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وأضافت الهيئة أن شركات الطيران الصينية ستطلق المزيد من الخطوط المحلية خلال الموسم الجديد لتحسين شبكة خطوطها الجوية.

وتتوقع صناعة الطيران المدني الصينية أن تتعافى رحلات الركاب إلى نحو 90 بالمئة من مستوى ما قبل الوباء وذلك خلال عام 2021، كما من المتوقع أن يرتفع حجم النقل الجوي للبضائع والبريد إلى مستوى ما قبل الوباء.

وتشير أحدث بيانات الهيئة إلى أن صناعة الطيران المدني الصينية تعاطت مع نحو 23.95 مليون رحلة ركاب في فبراير، بزيادة كبيرة بلغت 187.1 بالمئة على أساس سنوي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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