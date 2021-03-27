إعمار مصر تطلق مشروع بيل ڤي بالشيخ زايد باستثمارات 38 مليار جنيه

أطلقت شركة إعمار مصر المرحلة الأولى من مشروع “بيل ڤي” Belle Vie بمدينة الشيخ زايد الجديدة، على مساحة 500 فدان باستثمارات 38 مليار جنيه.

وفي بيان للشركة، قال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية: “يشهد العالم حالة من التفاؤل والاتجاه نحو العمل الإيجابي وبجهد كبير بعد عام كان مليئا بالتحديات، لكن على الرغم من هذه التحديات استطاعت إعمار مصر مواصلة العمل في مشروعاتها المختلفة، وتحقيق مزيد من قصص النجاح، بالتعاون مع جميع شركائها، التي نشهد أحد فصولها اليوم بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع “بيل ڤي” “Belle Vie” بمدينة الشيخ زايد الجديدة”.

وأضاف العبار: “ذكرت في العام الماضي أن مرحلة التعافي ستستغرق عاما وأنه باقتراب منتصف 2021 سيكون الاقتصاد العالمي بدأ في استعادة نشاطه مرة أخرى، وقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على التعامل مع الأزمات الطارئة، وبشهادة المؤسسات الدولية والخبراء حقق نموا هو الأعلى بين معدلات نمو الاقتصادات الناشئة عام 2020، وهو ما يدفعنا في إعمار مصر للمزيد من العمل والتوسع في مشروعاتنا بمصر، واطلاق المرحلة الأولى من مشروع “بيل ڤي” “Belle Vie” والذى سيكون مشروعا سكنيا متكامل الخدمات في منطقة هامة في مدينة الشيخ زايد الجديدة”.

وتابع العبار: “لدينا في إعمار مصر رؤية في الاستثمار في المناطق الجديدة، وكما بدأنا مشروعاتنا في ميفيدا ومراسي في مناطق كانت بكر وقتها لكن كانت لنا رؤية مستقبلية في التواجد في هذه المناطق والتي أصبحت بمرور الوقت مراكز حيوية وهامة، وهو ما نراه في موقع “بيل ڤي” “Belle Vie” والذى نجده مستقبل غرب القاهرة حيث تقع بالقرب من مطار سفنكس، ومنطقة الأعمال بالقرية الذكية بجانب القرب من المناطق الأثرية في الأهرامات، والمتحف المصري الكبير”.

ولفت البيان إلى أن إطلاق المشروع حضره اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وأطلقت شركة إعمار مصر في أكتوبر الماضي المرحلة الأولى من مشروع كايرو جيت أول مشروعاتها في غرب القاهرة والذي يقع على مساحة 133 فدان في الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 11.5 مليار جنيه.

وفي يناير الماضي وضعت إعمار مصر حجر الأساس لفندقي العنوان بيتش ريزورت Address Beach Resort، وفيدا Vida Marina Hotel في مارينا مراسي سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي باستثمارات 3.4 مليون جنيه فضلا عن افتتاح في أكتوبر الماضي أول فروع فندق “العنوان مراسي منتجع الجولف” في مراسي الساحل الشمالي بإجمالي استثمارات 950 مليون جنيه.