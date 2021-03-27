إصابات كورونا العالمية تتجاوز 125.94 مليون والوفيات مليونان و891264

_ أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 125.94 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و891264.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 546942 30121978

البرازيل 307112 12404414

الهند 160949 11846652

روسيا 224284 4501859

فرنسا 93378 4424087

المملكة المتحدة 126515 4325315

إيطاليا 107256 3488619

إسبانيا 74420 3247738

تركيا 30772 3149094

ألمانيا 75710 2742873

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 – العراق 14157 822095

‭‭‭‭36 ‬‬‬‬- الأردن 6374 577734

38 – المغرب 8793 493867

40 – لبنان 5964 452281

41 – الإمارات 1472 450765

42 – السعودية‬‭‬‬‬‬‬ 6637 387292