استئناف محاولات إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

قالت ثلاثة مصادر لرويترز اليوم السبت إن المساعي الرامية لإعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس ستستأنف في حوالي الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش) في محاولة للاستفادة من ارتفاع المد.

وأضافت المصادر أنه إذا لم تكلل تلك المحاولة بالنجاح فستكون هناك محاولة أخرى صباح الأحد. وقالت إنه سيكون من الضروري إزالة المزيد من الرمال المحيطة بالسفينة من أجل إعادة تعويمها.