رئيس هيئة قناة السويس: 321 سفينة وصلت إلى مناطق الانتظار منذ وقوع حادث الجنوح

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه فور وقوع حادث جنوح السفينة، تم التحرك بثلاث قاطرات من الشمال، وتم التعامل مع السفن التي كانت متواجدة داخل المجرى الملاحي بشكل سريع، لأن السفينة الجانحة أغلقت المجرى الجنوبي لقناة السويس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن عدد السفن التي وصلت إلى مناطق الانتظار بلغ 321 سفينة سواء في البحيرات أو مناطق الشمال والجنوب، وقدمنا لهم كافة الخدمات اللوجيستية المطلوبة، وفي نفس الوقت تم تشكيل غرفت عمليات من مختلف التخصصات لوضع خطة العمل التي سيعمل بها.

وأكد على أن طول السفينة الجانحة يبلغ 400 متر وعرضها 59 متر، وحمولتها 223 ألف طن، وعدد الحاويات بها يبلغ، 18330 حاوية، وارتفاع الحاويات يصل إلى 52 متر.