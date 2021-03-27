أسامة ربيع: أمريكا والصين واليونان والإمارات عرضوا مساعدة الهيئة في تعويم السفينة

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تلقي الهيئة عروض من 4 دول للمساعدة في تعويم السفينة”إيفر جيفين” وتحديدًا من أجل تفريغ حمولتها.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن هذه الدول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليونان، والإمارات.
وأضاف، أنه جار دراسة هذه العروض للاستعانة بأحد منها في حالة تعثر الأمر.
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