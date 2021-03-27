أسامة ربيع: أمريكا والصين واليونان والإمارات عرضوا مساعدة الهيئة في تعويم السفينة

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تلقي الهيئة عروض من 4 دول للمساعدة في تعويم السفينة”إيفر جيفين” وتحديدًا من أجل تفريغ حمولتها.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن هذه الدول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، واليونان، والإمارات.

وأضاف، أنه جار دراسة هذه العروض للاستعانة بأحد منها في حالة تعثر الأمر.