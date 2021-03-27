اتحاد التأمين يطلق حملة لرفع الوعي التأميني بين شرائح المجتمع كافة

دوت الخليج – أكد الاتحاد المصري للتأمين أنه يسعى لتبني رؤية مستقبلية جديدة بأساليب حديثة تتماشى مع المتغيرات الجارية في صناعة التأمين، في ظل عمليات التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا؛ بهدف مخاطبة شرائح المجتمع المختلفة، لرفع الوعي التأميني.

وأوضح الاتحاد، في نشرته الصادرة اليوم، أن الرؤية تتضمن مجموعة من الأفكار منها: التواجد بحملات التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مبتكر تخاطب شرائح المجتمع المختلفة، والعمل على تأسيس قناة على اليوتيوب للتوعية بالتأمين يتم من خلالها بث فيديوهات مبسطة توضح أهمية التأمين في حياتنا وفوائده، إلى جانب تنفيذ أفكار ابتكارية للتوعية عن المشروعات الصغيرة والتأمين متناهي الصغر حتى تصل إلى أكبر شريحة من شرائح المجتمع المختلفة.

وتتضمن رؤية الاتحاد أبضًا إنشاء تطبيقات رقمية على المحمول للتوعية بمسميات بسيطة على سبيل المثال (التأمين والناس – تأمينك حمايتك)، والتواجد في البرامج الاجتماعية التي تحقق نسبة مشاهدة عالية سواء في الإذاعة والتليفزيون بهدف تعريف الجمهور بفوائد التأمين وذلك من خلال مشاهدة هذه البرامج الاجتماعية.

كما تشمل إطلاق حملات للتوعية في البرامج الإذاعية الاجتماعية والتي تكون لها نسبة استماع عالية للتعريف بالتأمين،والتواجد من خلال البرامج الدينية في الإذاعة، إلى جانب عقد العديد من الندوات في الجامعات والمدارس للتعريف والتوعية بالتأمين “بعد الانتهاء من أزمة كورونا”.

وذكر الاتحاد أن جميع هذه الأنشطة سيكون لها أثر إيجابي على بناء صورة ذهنية إيجابية عن دور قطاع التأمين المصري في دعم المجتمع المصري ومشاركته فى مواجهة المخاطر وتقليل الأثار المترتبة عن تلك المخاطر.

ولفت إلى أن الاعلام يلعب دوراً هامًا في المجتمع بوجه عام حيث انه يؤدي وظيفة على درجة كبيرة من الأهمية بتزويد أفراد المجتمع بالمعلومات وتقديم التحليل والتفسير اللازم لهذه المعلومات، كما يساهم بشكل كبير في رفع المستوى الثقافي للجمهور في جميع مناحي الحياة.

وأضاف: ومن الطبيعي أن يمتد هذا الاهتمام الإعلامي ليلعب دورا محوريا في نشر الوعي التأميني بوجه خاص حيث يساهم بشكل كبير في تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات التي تخص التأمين وتقديم التحليل والتفسير اللازم لهذه المعلومات، مع بيان الشركات التي تمارس التأمين وبرامجه وتغطياته المختلفة، حسبما نشرة الاتحاد.

وذكرت ألنشرة أن الوعي التأميني أحد أهم الوسائل الفعالة لزيادة معدلات معرفة الجمهور ببرامج التأمين وزيادة الطلب الاقتصادي على خدمات التأمين وجعله من الأمور الهامة والضرورية سواء للفرد أو للمجتمع.

وأوضح الاتحاد أن أهمية التأمين بدت في تزايد خاصة وأن العصر الحالي يشهد كمية كبيرة من الأخطار من كل الأنواع، والتي تولدت عن التطورات الهائلة التي تشهدها المجتمعات في الآونة الأخيرة، والتي جلبت معها وسائل انتاج وأداء خدمات يتضمن تشغيلها احتمال نشوء أخطار متعددة.

وأكد أن دور زيادة الوعي التأميني لدى الجمهور يأتي في إيضاح أن التأمين يراد منه جلب الضمان والأمان إلى طائفة من الأفراد التي قد تتعرض لمثل هذه المخاطر.