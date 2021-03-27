مال وأعمال

هولندا تسجل 8798 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– أعلنت السلطات الصحية في هولندا تسجيل 8798 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة تشهدها البلاد منذ يناير.

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وتوقع المعهد الوطني للصحة استمرار الزيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال أبريل حتى في ظل إجراءات العزل العام المفروضة حاليا في البلاد والتي تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة والخاصة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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