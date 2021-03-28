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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 545 ألف حالة والإصابات تقارب 30 مليونا

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وكالات – أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغ 545.273 ألف حالة حتى يوم الجمعة.

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وأضافت المراكز أن حصيلة الإصابات بلغت 29 مليونا و976179 حتى يوم الجمعة مقابل 29 مليونا و903245 في اليوم السابق.

وجاءت الزيادة في الحالات على المستوى الوطني أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 0.2% خلال الأسبوع الماضي، حسب بيانات جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة “بلومبرج” للأنباء.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 3.66 مليون إصابة، بزيادة 2.0% على الفترة نفسها من يوم أمس.

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كما سجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 3.6% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل الإجمالي فيها إلى 18 ألفا و496 إصابة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة بتسجيل 210 وفيات.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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