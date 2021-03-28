رئيس هيئة قناة السويس: دفة السفينة الجانحة تحركت والرفاس عاد للعمل لأول مرة

دوت الخليج – كشف رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن آخر تطورات الأعمال الجارية لتعويم السفينة إيفرجيفن الجانحة في قناة السويس.

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسؤوليتي، أن دفة السفينة تحركت 30 درجة يمينا ويسارا، كما عاد الرفاس للعمل من الأمام والخلف أيضًا، مضيفًا: وهي أمور لم تكن تحدث في الأيام الماضية.

وأكد ربيع أن العمل جارٍ لتعويم السفينة الجانحة على مدى 24 ساعة بالكراكات والقاطرات.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن أسباب الحادث كاملة ستكشفها عها التحقيقات الجارية التي تتولاها مصر.

وأكد ربيع أنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناريوهات لحل الأزمة بدايةً التكريك بالتزامن مع الدفع والقطر بالقاطرات، وصولا للسيناريو الأخير بتفريغ حمولة السفينة، وأنه طالب بعدم الانتظار وضرورة العمل بالتوزاي في المسارين.

وأشار ربيع إلى أن السفينة تحوي 13 ألف حاوية.