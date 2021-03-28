مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة لوفتهانزا.. وشرم الشيخ يستقبل رحلتين لشركة ENT البولندية

دوت الخليج – استقبل مطار الغردقة الدولى اليوم رحلة جوية تابعة لشركه لوفتهانزا الألمانية القادمه من فرانكفورت، وعلى متنها 196 راكبا.

ومن المقرر أن تسيِّر الشركة رحلة واحدة اسبوعيا الى مطار الغردقة، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار.

وفي السياق نفسه، استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا تابعتين لشركة” ENT ” البولندية، وتعد هذه الرحلات الأولى بعد توقف دام أكثر من عام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان على متن الرحلة الأولى 139 راكبا والثانية 151 راكبا.

وجرى الاحتفال باستقبال الطائرات بالمطارين بتقليد رش المياه المتبع في أجواء الترحيب والإستقبال بوصول أولى الرحلات الجوية للمطار.

وقدم فريق العلاقات العامة بتقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية وكذا إنهاء إجراءت الحجر الصحي .

كما جرى عمل تحليل PCR للسائحين الذين لم يتوافر معهم ما يفيد سلبية تحليل PCR، والتأكد من تطبيق الضوابط الصحية والوقائية كافة على جميع الركاب فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية.