مساعد ميركل: يجب على ألمانيا السيطرة على الوباء الآن وإلا سيخرج عن السيطرة

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– قال مساعد كبير للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه ينبغي لحكومة ألمانيا السعي لتقليل معدل انتشار عدوى فيروس كورونا في الأسابيع القليلة المقبلة وإلا ستخاطر بظهور سلالات جديدة مقاومة للقاحات.
وقال هيلجه براون كبير موظفي مكتب المستشارية في تصريح لصحيفة بيلد آم زونتاج “نمر بأخطر مرحلة في الوباء…الأسابيع القليلة المقبلة ستحدد ما إذا كنا سنسيطر عليه”.
وأضاف المسؤول الألماني أنه إذا ارتفع عدد حالات الإصابة بوتيرة سريعة مجددا فستزداد مخاطر أن تصبح السلالة الجديدة التالية مقاومة للقاح.
وازداد عدد حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة نتيجة سلالة أسرع انتشارا وإجراءات لتخفيف القيود.
وارتفع عدد الإصابات المؤكدة يوم السبت بواقع 20472 حالة و157 وفاة وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.
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