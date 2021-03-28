مجموعة الحكير السعودية تسجل خسائر بقيمة 200 مليون ريال في 2020

وكالات _ عمقت مجموعة الحكير السعودية من خسائرها في 2020 بنسبة 40% لتصل إلى 200 مليون ريال. كما تراجعت إيرادات الشركة في العام ذاته بنسبة 45% لتصل إلى 613 مليون ريال. هذا وأرجعت الشركة أسباب ارتفاع الخسائر إلى انخفاض الإيرادات وانخفاض حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 20 مليون ريال.

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